Ekiplerce durdurulan araçta 142 gram metamfetamin ele geçirildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde polis ve bekçi ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinden 142.50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Sakarya’da polis ekipleri şehir genelinde yaptığı denetimler ile suça geçit vermiyor. Serdivan ilçesinde bekçi ve polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında Kemalpaşa Mahallesi 90. Sokak üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan iki şahsın üzerinden 142.50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar işlemleri için Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.