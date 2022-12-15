Ekipler tekneden düşen balıkçıyı hem karadan hem denizden arıyor

Zonguldak’ta 12 Aralık tarihinde balıkçı teknesinden düşerek kaybolan İbrahim Acar’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay 12 Aralık tarihinde Zonguldak açıklarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Acar balıkçı teknesinden düşerek kayboldu. Acar’ın kaybolmasının ardından arama çalışması aralıksız devam ediyor. Afad ekipleri Acar’ın kayboluşunun dördüncü gününde çalışmalarına devam etti.

Ekipler hem karadan hem de denizde İbrahim Acar’ın izini bulmaya çalıştı.