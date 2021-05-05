Ekipler tam kapanmada denetim ve kontrollerin sürdürüyor

Zonguldak’ta Jandarma ve polis ekipleri 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan olan tam kapanma döneminde ekipler yol ve uygulama denetimlerini sürdürüyor.

“Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, jandarma ekipleri 124 personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında 5 sabit noktada, il içi 10 yol kontrol noktasında 7 bin 180 şahıs, 8 bin 875 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan araması bulunan 18 şahıs ve 4 araç ekipler tarafından yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında 310 personelin katılımıyla 280 devriye marifetiyle icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 48 şahsa idari işlem yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl Genelinde tam kapanma döneminde yol uygulamaları kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde 4 bin 823 şahsın GBT+HES kodu sorgulanması, 3bin 355 araç kontrolü yapıldı. 24 Lokanta/ Kafe/ Pastane, 42 Market/ Kasap/ Manav, 14 muhtelif işyeri, 9 Park ve bahçe kontrolü yapıldı. 1 Şahsa maske takmamaktan 22 Şahsa Sokağa çıkma yasağı ihlalden işlem yapıldı. Ekipler kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda ise 7 kontrol noktası ve 7 yaya devriye bölgesinde; 205 Personel, 23 ekip, İlçelerde 19 kontrol noktasında ve denetim faaliyetlerinde 199 Personel, 25 Ekip, olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde; İl genelinde toplam 404 personel, 48 ekip ile Tam kapama tedbirleri kapsamında denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.