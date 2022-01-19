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Ekipler hastalar için seferber oldu

Adıyaman’ın Gerger ve Sincik ilçesinde iki hasta için ekipler seferber oldu. Karlı yolları aşan ekipler, hastaları paletli ambulanslarla hastanelere yetiştirdi.

Asayiş 19.01.2022, 21:34
Ekipler hastalar için seferber oldu

Adıyaman’ın Gerger ve Sincik ilçesinde iki hasta için ekipler seferber oldu. Karlı yolları aşan ekipler, hastaları paletli ambulanslarla hastanelere yetiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Onevler Köyünde doğum vakası ihbarını alan 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye doğru yola çıktı. Paletli ambulansla bir süre ilerleye bilen sağlık ekipleri yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki karı aşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine il özel idaresine bağlı iş makineleriyle gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolun açılmasını bekledi. Kilometrelerce uzunluğundaki yolun açılması sonrasında doğum yapacak olan kadına ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, paletli ambulansla Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesine bağlı Fırat Mahallesinde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaş, sabah saat 04.30 civarında rahatsızlanarak solunum sıkıntısı yaşaması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen sağlık ekipleri paletli ambulansla karlı yolları aşarak 3,5 saatte Bekir Uçak’a, ulaştı. Burada ilk müdahalesi paletli ambulans içerisinde yapılan Bekir Uçak, Sincik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Paletli ambulanslarla hastanelere kaldırılan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar yazılı bir açıklama yayımladı. Vali Çuhadar açıklamasında, “İlimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir yandan belediye, özel idare ve karayolları ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için sağlık müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Sincik ilçemize bağlı İnlice-Fırat Mahallesi’nde astım ve yüksek tansiyon hastası olan 62 yaşındaki Bekir Uçak isimli vatandaşımızın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz kar paletli ambulansla yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuk sonunda hasta vatandaşımıza ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptılar. Solunum sıkıntısı çeken hastaya ilk olarak oksijen desteği sağlanmış olup, tansiyonunun düşürülmesinin ardından paletli ambulansla Sincik Devlet Hastanesine sağlıklı bir şekilde sevki gerçekleştirilmiştir. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, zorlu hava şartlarında özverili bir şekilde işlerini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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