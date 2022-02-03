Ekipler durumlarından şüphelendi, ikametlerinden zula çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince durumlarından şüphelenilen 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada; uyuşturucu madde, tabanca, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi.

Hendek ilçesinde jandarma ekipleri arkadaş olan S.Ç., H.K. ve T.Ö. isimli 3 şahsın durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine harekete geçen ekiplerce şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 1 adedi el yapımı olmak üzere 4’ü kurusıkıdan çevirme toplam 5 adet tabanca, tabancalara ait 160 tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL para, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 70 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 10 gram esrar maddesi, 31 adet extacy uyuşturucu hap ile 6 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

6 ayrı suçtan toplam 4 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.Ç. ile H.K. ve T.Ö.’nün adli işlemleri sürüyor.