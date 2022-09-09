Ekipler denizde ve kıyıda didik didik onu arıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzen iki kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren diğer kardeş ise hastaneye kaldırılmıştı. Denizde kaybolan şahsın araması devam ediyor.

İstanbul’dan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde Cengiz Yılmaz (45) ve kardeşi Tolga Yılmaz (43) burada serinlemek için denize girdi. 2 kardeş, yüzdükleri esnada boğulma tehlikesi geçirdiği görülmesi üzerine. Cengiz Yılmaz çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Daha bulunamadı

Denizde kaybolan diğer kardeş Tolga Yılmaz’ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri tarafından deniz içerisinde arama çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri de kıyıda arama çalışması yapmaya devam ederken ilk günkü aramalardan netice çıkmayınca havanın kararması üzerine arama tarama işlemlerine ara verildi. Bu sabah erken saatlerde Kumbağ Mahallesine gelen ekipler arama çalışmalarına tekrar başladı. 2 bot bir tekne ile polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığından oluşan ekipler, denizdeki kayıp şahsın bulunması için kıyıda ve denizde arama tarama işlemlerine devam ediyor.