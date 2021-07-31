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Ekili alanda çıkan yangın silah fabrikasına sıçramadan söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ekili alanda çıkan yangın tarlanın hemen bitişiğindeki silah fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 31.07.2021, 19:53
Ekili alanda çıkan yangın silah fabrikasına sıçramadan söndürüldü
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ekili alanda çıkan yangın tarlanın hemen bitişiğindeki silah fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt mevkisinde çıktı. Bir silah fabrikasının hemen yanında yer alan ekili arazi henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine alevlere fabrika çalışanlarının yanı sıra adrese sevk edilen bir itfaiye aracı da müdahalede bulundu. Yangın daha da genişleyip silah fabrikası binasına sıçramadan kontrol altına alınırken, ardından alanda ekiplerce soğutma çalışmaları yürütüldü. Fabrikadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.
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