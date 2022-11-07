Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü kazasında ceza yağdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyeti olmadığı ve kask takmadığı belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine toplamda 7 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 4044 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Çetin Gül’ün kullandığı 07 JT 973 plakalı otomobil ile Enis Avcı’nın kullandığı 07 BBT 277 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 3 bin 674 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye aracını veren motosiklet sahibine 3 bin 674 TL, ayrıca motosiklet sürücüsünün kask takmaması nedeniyle 192 TL olmak üzere 7 bin 540 TL para cezası uyguladı.