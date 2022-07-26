Ehliyetsiz sürücüye ceza yazmak isteyince yakınları polise saldırdı! İşte o anlar...

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için kaçmak istedi. Kaçan sürücü ile polisler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda araç Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin ehliyetsiz olduğu için işlem yapmak istediği Muhammet M.’nin yakınları olay yerine geldi. Olay yerinde ehliyetsiz sürücüsünün yakınları ve polis arasında tartışma yaşandı. Gruptaki bazı kişiler polise saldırarak soda şişesi fırlattı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 1 polis memuru ise yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polislere saldıran M.Ö., M.M., Z.M., M.M. ve ehliyetsiz sürücü Muahmmet M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Saldırganların polise soda şişesi fırlattığı anlar kameraya yansıdı

Saldırganların polislere soda şişesi fırlattığı anlar ve şüphelilerin gözaltına alınma anları vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.