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Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçışı mısır tarlasında son buldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Trafik Şahin ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca mısır tarlasında son buldu. Ehliyetsiz sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, yaklaşık 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

Asayiş 09.07.2021, 21:48
Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçışı mısır tarlasında son buldu
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Trafik Şahin ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca mısır tarlasında son buldu. Ehliyetsiz sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, yaklaşık 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şahin ekipleri şehir genelinde suç unsurlarına geçit vermiyor. Ekipler, son olarak Atatürk Caddesi üzerinde rutin kontrolleri için devriye attıkları esnada plakası motosikleti görerek ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekipler ile ‘dur’ ihtarına uymayan plakasız motosiklet arasında yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca mısır tarlasında son buldu. Ehliyetsiz sürücü, tescilsiz motosikletini mısır tarlasına atarak kaçmak istedi. Trafik Şahin ekipleri ise, sürücüyü kaçamadan yakaladı. Tescili bulunmayan motosiklet trafikten men edilirken, ehliyetsiz sürücü tüm ikna çabalarına rağmen cezadan kurtulamayarak, yaklaşık 5 bin TL ceza yedi.
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