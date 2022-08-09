Ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza; Erbaa Sanayi sitesi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, M.O.Ö. (17) idaresindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Pancarcı, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs kavşakta aracın çarpması ile savrularak yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı. 17 yaşındaki sürücünün polis merkezinde ifade işlemlerinin devam ettiği, yengesini hastaneye götürdükten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.