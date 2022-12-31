Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yoldan çıktı, 3 kişi yaralandı

Bilecik’te ehliyetsiz sürücünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 11 BC 171 plaka otomobil sürücü Unut U. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak şantiye önündeki toprak alana çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Burak Ö. ile Çağrı Batın S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaraların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.