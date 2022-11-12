Ehliyetsiz sürücünün genç kıza çarptığı kaza anı kamerada

Esenyurt’ta daha önce ehliyetine el koyulan sürücünün 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe’ye çarptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt Haramidere E-5 yanyol üzerinde meydana gelen kazada, S.H. idaresindeki otomobil evine doğru yürüyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe’ye çarpmış, genç kız ağır yaralanmıştı. Otomobilin çarptığı genç kız hastanede entübasyon cihazına bağlı yaşam mücadelesi verirken, sürücü S.H. ise serbest bırakılmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kontrolsüz bir şekilde gelmesi ve kaza anı yer alıyor.