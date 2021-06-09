banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!

Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da ehliyetsiz sürücü ters yöne girerek 2 otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.06.2021, 14:51
Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da ehliyetsiz sürücü ters yöne girerek 2 otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 160. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü M.T. idaresindeki 52 DL 699 plakalı otomobil, ters yöne girerek 55 ABD 885 plakalı ve 23 FF 083 plakalı otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık