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Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsünün aracıyla ters yöne girdiği ve kendi şeridinde giden motosiklete çarpmak suretiyle kazanın meydana geldiği bildirildi.

Asayiş 21.10.2021, 13:45
Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsünün aracıyla ters yöne girdiği ve kendi şeridinde giden motosiklete çarpmak suretiyle kazanın meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Side Mahallesi 1193 Sokak’ta seyir halindeki Mehmet Avcu’nun kullandığı 48 PK 544 plakalı motosiklete karşı yönden gelen Onur Ateş’in kullandığı 64 ABL 352 plakalı otomobilin, ters şeride girerek çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Avcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatmanur Avcu yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü belgesinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Onur Ateş hakkında cezai işlem uygulandı.

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