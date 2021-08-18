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Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 18.08.2021, 11:44
Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Zemçi Acar idaresindeki 02 AAH 111 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Dindar Teker idaresindeki 02 BC 233 plakalı Fiat marka otomobille İmamağa Mahallesi 1984 Sokak’ta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Didar Teker yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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