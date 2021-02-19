Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep’te, evinin önünde yürüdüğü esnada arkadan gelen bir motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüne neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Bekirbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evinin önünde yürüyen Osman Ö.’ye (83) arkadan hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen yaşlı adam, kafa bölgesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

Olay sonrası gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.