Ehliyetsiz, alkollü ve uyanık sürücüden şok sözler: “Düğünden geliyorum” diye kendini savundu, bekçilere “Yazıklar olsun” dedi

Aksaray’da polis ekiplerince alkollü araç kullanırken yakalanan ehliyetsiz sürücünün savunması pes dedirtti. Uyanıklık yapıp polisin alkolmetresine üflemek istemeyen sürücü sabaha kadar durup sonra toparlayacağını söylerken, aracını aramak isteyen bekçilere “Yazıklar osun” diye tepki gösterdi. Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz sorusuna ise “Düğünden geliyorum” diye cevap verdi.

Olay, Dere Mahallesi 653. sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 MA 1016 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada aracın aranması için sürücüsü yabancı uyruklu Joshgun A. (41) araçtan indirildi. Bekçiler tarafından yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken trafik polisleri sürücüyü alkol testinden geçirmek istedi. Alkolmetre uzatılan sürücü üflüyormuş gibi yaparken, “Nefesini topla biraz uzun üfle” diyen polis memuruna, “Ağabey, sabaha kadar durayım, ondan sonra toplayım tamam mı?” diyerek alkol testi yaptırmamak istedi. Daha sonra alkolmetreye üfleyen sürücü 1.62 promil alkollü çıktı. Kendisine ceza yazılacağını duyan sürücü bu kez aracını arayan bekçilere, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ise “Düğünden geliyorum” dedi. Basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü, "Çekmenin gereği yok" diyerek kameraların objektifini eliyle kapatmak istedi. Yapılan sorgulamasında ehliyetinin de olmadığı anlaşılan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 5 bin 497 TL cezai kesildi. Sürücünün aracı ise bir yakınına teslim edildi.