Ehliyet sınavındaki kopya düzeneği polise takıldı

Bağcılar’da üzerine kopya düzeneği kuran kişiyi, kulağına taktığı işitme cihazı ele verdi. Polis yaptığı aramada, şahsın üzerindeki düzeneği tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı ve hakkında adli işlem başlattı.

Olay, dün Bağcılar 100. Yıl Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir okulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyet sınavına girecek olan Z.T.U. isimli kişi, cep telefonunu karın bölgesine bantla yapıştırıp, sırt bölgesindeki düzeneği kullanarak kulağına taktığı işitme cihazıyla kopya çekmek istedi. Bina girişinde arama yapan polis ekipleri, işitme cihazından şüphelendiği şahsı detaylı aradı. Yapılan aramada polis ekipleri, şahsın üzerindeki kopya düzeneğini tespit etti. Şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, şahıs hakkında ‘Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlattı.