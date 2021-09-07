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Egzozdan çıkan kıvılcım traktörü kül etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde egzozdan çıktığı sanılan kıvılcım, traktörü kül etti.

Asayiş 07.09.2021, 22:44
Egzozdan çıkan kıvılcım traktörü kül etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde egzozdan çıktığı sanılan kıvılcım, traktörü kül etti.


Olay, Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarlada seyir halinde iken bir anda egzozdan çıktığı ileri sürülen kıvılcımla traktörün kabini yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Traktör sürücüsü Hüseyin Kuş olaydan yara almadan kurtulurken, araç kül oldu. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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