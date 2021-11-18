EGO otobüsü ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, EGO otobüsü ile polis aracı çarpıştı. Kazada 2 polis ve EGO şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde bulunan EGO duraklarının bulunduğu alana girmek isteyen bir EGO otobüsü, dönmek istediği esnada polis aracı ile çarpıştı. Kazada 2 polis ve EGO şoförü hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.