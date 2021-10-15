EGM’den trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 9-10 Ekim tarihleri arasında eş zamanlı olarak kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 9-10 Ekim tarihleri arasında; sivil ihbar ekip/yaya personeli ve resmi ekiplerin katılımıyla eş zamanlı emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimlerde, 3 bin 29 sürücüye kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 3 bin 310 sürücüye/yolcuya emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan dolayı işlem yapıldığı belirtilirken, bin 627 sürücüye de seyir halindeyken cep telefonu kullandıkları için işlem uygulandığı aktarıldı.