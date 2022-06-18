EGM’den Şanlıurfa’daki ifade başvurusuna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa Barosu’nun Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvuru hakkında açıklama yaptı.

EGM’nin yaptığı açıklamada, kanundaki madde işaret edilerek yönetmeliğin çıktığı günden bugüne kadar herhangi bir uygulama farklılığı olmayıp yeni bir uygulamanın da olmadığı belirtildi. Avukatın şüpheliye sadece hukuki yardımda bulunabileceğinin ifade edildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruya istinaden verilen karardan hareketle Emniyet Teşkilatımızda uygulama birliğinin sağlanması için kollukta ifade alma konusu ile ilgili bir emir yazı yazılmıştır. Bilindiği üzere kollukta şüphelinin ifadesinin alınması hususu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ‘Müdafi şüpheliye sadece hukukî yardımda bulunabilir, ifade alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, şüphelinin yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz’ denilmektedir. Bu itibarla yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik çıktığı günden bugüne kadar herhangi bir uygulama farklılığı olmayıp yeni bir uygulamamız da yoktur.”