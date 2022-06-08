EGM’den “Öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor” başlıklı habere yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), “Öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor” başlıklı habere ilişkin iddiaları yalanladı. EGM’den yapılan açıklamada, “Bazı veriler, uyuşturucu mücadelesinde başarısız olunduğu algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak sunulmuştur” denildi.

EGM, bazı basın yayın organlarında yayımlanan “Öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor başlıklı habere ilişkin iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, bazı verilerin çarpıtıldığı ve olumsuz bir algı oluşturulduğu ifadelerine yer verildi.

EGM, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı basın organlarında çıkan ’öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor’ başlıklı haberde, bazı rakamlar çarpıtılarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Haber metninde geçen, ’15 yaş altı kullanım oranı son 1 yılda yüzde 0,4’ten yüzde 14’e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11,7’den yüzde 37,4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47,8’i 19 yaş altı.’ gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadeler ile yayımlanan raporlarımızdan alınan bazı rakamların yerleri değiştirilmiş, hiç olmayan bazı rakamlar ise varmış gibi yansıtılmıştır. Bu yılın Mart ayında yapılan benzer içerikli bir haber yine tarafımızdan tekzip edilmiştir.

Aynı haberde bazı veriler, uyuşturucu mücadelesinde başarısız olunduğu algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak sunulmuştur. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında yatarak tedavi gören bağımlılardan, ilk madde kullandığı yaş aralığının 15-19 olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37,4’tür. Katılımcılarını ve evrenini sadece tedavi gören bireylerin oluşturduğu bir araştırmada tespit edilen rakamın, ’100 çocuktan 37’si bağımlı’ denerek Türkiye’de yaşayan tüm çocuklara nasıl uyarlandığı izaha muhtaçtır.

Daha önce de defalarca açıklama yapmamıza rağmen son dönemde yalan/yanlış haberler üzerinde ısrar edildiği görülmekte, hatta bunun gazetecilik açısından bir yöntem olarak benimsendiğine üzülerek şahit olunmaktadır. Bu nedenle ilgili meslek kuruluşlarının, oluşturulmaya çalışılan yalan haber sistematiğine acilen tedbir alması gerektiği düşünülmektedir.”