EGM’den Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medyada polis ve jandarmalara yönelik ifadeleriyle ilgili, “Kaftancıoğlu’nun ifadeleri, algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır” açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Kaftancıoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabında yer alan kahraman polisimize ve kahraman jandarmamıza ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma olan iftira hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur. Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu’nun ifadeleri, algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz, müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu’nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu’nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”