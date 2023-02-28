EGM: “Toplamda 33 bin 594 personel ve 249 dedektör köpeği ile genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi”

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ülkedeki genel asayiş düzeninin devamı genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından toplamda 33 bin 594 personel ve 249 dedektör köpeği ile 10 bin 236 noktada genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin, “Genel asayiş ve kamu düzeninin devamına yönelik suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi büyük önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamaların detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Genel asayiş ve narkotik uygulamalarında toplamda 13 bin 634 umuma açık yer kontrol edildi, 2 bin 249 eğlence mekanı denetlendi ve 14 eğlence mekanına işlem yapıldı. 901 aranan şahıs yakalandı, 14 kayıp şahıs bulundu, bin 58 şahsa adli-idari işlem uygulandı. Genel asayiş ve narkotik uygulamalarında; 100 bin 6 araç kontrol edildi, 28 aranan araç yakalandı, 3 bin 82 araca cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 32 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 73 adet mermi, 8 kurusıkı tabanca, 11 adet kesici-delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile kaçak içki, kaçak sigara ve makaron ele geçirildi” denildi.