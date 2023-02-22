Son Dakika
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi, 548’i hakkında adli işlem başlatıldı. 134 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı."
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi, 548’i hakkında adli işlem başlatıldı. 134 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı."
Asayiş 22.02.2023, 16:39
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi, 548’i hakkında adli işlem başlatıldı. 134 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı."