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EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapa

EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."

Asayiş 21.02.2023, 15:08
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapa

EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."

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