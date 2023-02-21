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Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapa
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
Asayiş 21.02.2023, 15:08
EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 874 hesap yöneticisi tespit edildi, 541’i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."