EGM: "Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 119 hesap yöneticisi tespit edildi"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan bin 119 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 119 hesap yöneticisi tespit edildiği ve bilgilerin ilgili birimlere gönderildiği belirtilerek, "615 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 152 şahıs gözaltına alınmış, 29’u tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışmaların da devam ettiği kaydedilen açıklamada, "81 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca ’deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.