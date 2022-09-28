EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes

EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır."