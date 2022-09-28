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EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı: " Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat küçülmesini bireysel tasarruflar ile yavaşlatabiliriz
EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes
EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır."
Asayiş 28.09.2022, 14:19
EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır."