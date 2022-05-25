EGM Narkotik Daire Başkanı Seydioğulları: “Gençlerimize özellikle diyoruz ki hayır demesini bilin”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, “Gençlerimize özellikle diyoruz ki ’hayır demesini bilin’. Teklifleri olumlu karşılamayın. Sosyal öğrenmenin en yoğun olduğu madde metamfetamin” dedi.

EGM Kriminal Daire Başkanlığında “metamfetamin” konulu basın toplantısı düzenlendi. Metamfetamine ilişkin yapılan sunumda, bu uyuşturucu maddenin yüksek bağımlılık yapan zehirlerin başında geldiği ve kullanıldığı andan itibaren merkezi sinir sistemini etkileyerek kişinin üzerinde kısa süreli uyarıcı bir etki bıraktığı aktarıldı. Ayrıca tamamen kimyasal olan metamfetaminin laboratuvarlarda yapay olarak imal edildiği belirtildi.

2021 yılı itibarıyla son teknoloji cihazlarla bilimsel laboratuvarlarda analiz edilen uyuşturucunun biyometrik kimliğinin oluşturulduğu, bu kimliğin daha sonralarda yakalanan diğer uyuşturucu maddelerin profillemeleri sonrası elde edilen kimliklerle karşılaştırıldığı bildirildi. Eşleşen uyuşturucuların başka şehirlerde ve hatta başka çetelerden ele geçirilmiş olsa bile yine aynı uyuşturucu üreticileri tarafından imal edildiğinin ortaya konduğu aktarıldı. Yapılan fiziki ve teknik takiplerde metamfetamin tacirlerinin uyuşturucuya meth, kristal, buz, cam, ateş ve Metin amca gibi takma isimler verdiği vurgulanırken, satıcıların buradaki amacının hem onu şirin göstermeye çalışmak hem de kolluk kuvvetlerine karşı bir önlem almak olduğu dile getirildi.

Metamfetamin hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından EGM Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sosyal öğrenmenin oldukça kolay olduğu bir kullanımı var"

Yakalanan metamfetaminin Türkiye’de sokaklara dökülme ihtimalinin olduğunu belirten Seydioğulları, “Dolayısıyla ailelerimizin de, vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı bu konuda sağlayacakları katkı mücadelede bizi üstün kılacaktır. Biraz duyarlı yaklaşmak lazım. Mutlaka da profesyonel de destek almak lazım. Metamfetamin konusunda özellikle gençlerimizi uyarmak lazım. Sosyal öğrenmenin oldukça kolay olduğu bir kullanımı var. Çevrelerinden çok çabuk öğreniyorlar, özeniyorlar. Merak ediliyor ama merak edilecek bir şeyi yok. Sonu ölüme götürüyor zaten” dedi.

"Gençlerimize özellikle diyoruz ki hayır demesini bilin"

2016 yılında doz aşımı ölümlerde yüzde 1’lik bir payı varken metamfetaminin 2021 yılındaki ölümlerde ölüm sayısı düşmesine rağmen yüzdesinin arttığına dikkati çeken Seydioğulları, “Gençlerimize özellikle diyoruz ki ’hayır demesini bilin’. Teklifleri olumlu karşılamayın. Sosyal öğrenmenin en yoğun olduğu madde, metamfetamin” ifadelerini kullandı.

Bazı dizilerin metamfetaminin kullanılmasını özendirdiğine ilişkin dünya çapında araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Seydioğulları, “Yayınlanan bazı dizilerin özendirici etkisi var mı, akademik gözle bir çalışmayla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sokak satıcıları Türkiye’de metamfetamini daha karlı buluyor. Hem çok düşük miktarlarda taşıyabilme kolaylığı, kamufle kolaylığı hem de bağımlılığının yüksek olması, sürekli bir bağımlı

temininde engel görmemesi. İlk başlarda bunu ücretsiz veriyorlar” dedi.

"Göçmenler vasıtasıyla bu konunun arttığını söylemek biraz abartı olur"

Seydioğulları, göçmen ticaretinin yaşandığı güzergahla uyuşturucu ticaretinin yaşandığı güzergahın aynı olduğuna dikkati çekerek, “Göçmenler vasıtasıyla bu konunun arttığını söylemek biraz abartı olur. Öyle görüyorum ben. Güzergaha baktığınızda benzer güzergahları görüyorsunuz. Neden abartı olur diyorum? Çünkü göçmenler üzerinde böyle bir nakilde, sevkiyatta veya göçmenlerin madde kullanımıyla ilgili suçlarında bir değişiklik yok. Bundan 20 yıl önce nasılsa şimdi de aynı” şeklinde konuştu.

Ayrıca metamfetaminin 2010’lu yıllarda 8-10 ilde görülürken, 2015 yılında 54 ilde görüldüğünü belirten Seydioğulları, 2021 yılında da 81 ilin tamamında sokaklarda metamfetamin yakalaması yapıldığını bildirdi.