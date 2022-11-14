EGM Kriminal Daire Başkanlığı: "İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksel güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."