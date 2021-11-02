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EGM KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı, bin 145 adet kaçak cep telefonu, 7 kilogram toz esrar ele geçirildi.
EGM KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı, bin 145 adet kaçak cep telefonu, 7 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Asayiş 02.11.2021, 11:26
EGM KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Sinyal Operasyonu kapsamında şu ana kadar 70 kişi gözaltına alındı, bin 145 adet kaçak cep telefonu, 7 kilogram toz esrar ele geçirildi.