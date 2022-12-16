EGM: "Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen saldırıya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap tespit edildi”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır-Mardin karayolunda çevik kuvvet polislerine bombalı saldırı olayına yönelik sosyal medya hesaplarından provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Daire Başkanlığı ve bağlı iş birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede 16.12.2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin karayolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız arasında korku ve panik oluşturmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir” denildi.