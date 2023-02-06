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EGM: “Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısı 63’e çıktı."

EGM: “Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısı 63’e çıktı."

Asayiş 06.02.2023, 23:36
EGM: “Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısı 63’e çıktı."

EGM: “Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısı 63’e çıktı."

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