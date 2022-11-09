EGM: “Baygarlar Grubu olarak bilinen suç çetesine operasyon: 15 kişi tutuklandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana’da faaliyet gösteren ve İstanbul’da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen Baygarlar Grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon yapıldığını ve 15 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 17.09.2022 tarihinde Ümraniye ilçesinde Cenk Çelik isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelisi olan Özgür B. 19.09.2022 tarihinde yakalanarak tutuklanmıştır. Cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana ilinde faaliyet gösteren Baygarlar Grubu olarak bilinen gruba yönelik 04.11.2022 günü yapılan operasyonda; 20 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla birlikte 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, 1 adet likit esrar, 10 bin 620 Dolar ve 42 bin 870 TL ele geçirilmiş, adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.