Eğlenmeye gittiği barda silahla vurularak öldürüldü

Adana’da bir kişi, barda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bara eğlenmeye gelen İsmail Ceylan, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ceylan için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Ceylan’ın öldüğünü tespit etti. Polis Ceylan’ı öldüren şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı.