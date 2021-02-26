Eğlenmek için geldikleri restoranda yanarak ölen 3 kişinin cenazeleri çıkartıldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, pandemiden dolayı kapalı olan restoranda ısınmak için yakılmak istenen sobanın patlaması sonucu yanarak hayatlarını kaybeden İran uyruklu 2 kadın ve Türk erkek arkadaşlarının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; Honaz Dağı Mili Parkı girişinde S.Ç’in işlettiği tek katlı restoranda görevli bekçi S.K., arkadaşı Ahmet Dedeşin (49) ile İran uyruklu iki kız arkadaşını eğlenmeleri için pandemiden dolayı kapalı olan işletmeye bıraktıktan sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Ahmet Dedeşin, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobaya dökülen yanıcı maddenin bir anda parlamaması sonucu patlama meydana geldi. İşletmeyi saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Ahmet Dedeşin ve yabancı uyruklu 2 kadın yanarak feci şekilde can verdi.

Odun getirdiği sırada patlama meydana geldi

Patlama anında işletmeye odun getirmiş olan nakliyeci, jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından işletmedeki yangını tamamen söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından harabeye dönen restorana giren jandarma ekipleri, giriş kapısında Ahmet Dedeşin, cam kenarında ise yabancı uyruklu 2 kadının cansız bedenlerine ulaştı.

Tamamen tanınamayacak hale gelen cenazeler, binadan çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölenlerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin içerisinde Farsça belgelere ulaşıldı. Ölen kadınların kesin kimlik tespitinin otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.