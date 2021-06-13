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Eğlencenin saatini kaçıran 57 kişiye 197 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kısıtlama saatlerinde açık olan kafedeki 57 kişiye toplam 197 bin 733 TL ceza kesildi.

Asayiş 13.06.2021, 12:35
Eğlencenin saatini kaçıran 57 kişiye 197 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kısıtlama saatlerinde açık olan kafedeki 57 kişiye toplam 197 bin 733 TL ceza kesildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapıldı. Denetimlerde bir kafenin açık olduğu ihbarı üzerine kısa sürede bahse konu adrese giden ekipler, iş yerinde müşterilerin olduğunu ayrıca sigara dumanının mevcut olduğunu tespit etti. İş yerinin kapalı olması gerektiği saatte açık olduğu ve müşterilerin sokağa çıkma yasağına riayet etmediği gerekçesiyle gerekli tutanak tutularak, kafede bulunan 57 kişiye toplam 197 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.
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