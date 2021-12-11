Eğlence merkezindeki cinayetinde 1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki bir genci öldürdüğü ileri sürülen Erol A. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanındaki 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre eğlence merkezinde Özkan K. (20) ile Erol A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Erol A., Özkan K.’yı (20) tabancayla yaraladı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edilse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç adamın silahla ölümüne neden olan katil zanlısı Erol A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında yanında bulunan H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.