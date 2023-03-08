Eğlence mekanlarına sahte içki temin eden şebekeye operasyon

İzmir’in Karabağlar, Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Kemalpaşa ilçelerinde, eğlence mekanlarına sahte içki temin eden şebekeye yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda sahte içki ve sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yaparak hurdalardan ve eğlence mekanlarından aldıkları boş şişelere, ürettikleri sahte içkileri doldurarak eğlence mekanlarına temin ettikleri belirlenen şebekeyi takibe aldı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen, Karabağlar, Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Kemalpaşa ilçelerinde 10 iş yeri, 10 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, 30 bin 154 şişe sahte içki, 188 litre sahte etil alkol, 130 litre sahte açık içki ve 51 adet boş şişe ele geçirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.