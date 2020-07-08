Eğlence mekanındaki cinayete 25 yıl hapis

Antalya’da bir eğlence mekanında bir kişiyi başından vurarak öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Son sözünde “Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim" diyen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 24 Kasım’da Döşemealtı ilçesindeki bir eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yaptığı öğrenilen Ali Laçin, eski çalıştığı iş yerine eğlenmeye geldi. Bir süre sonra aynı mekana eğlenmeye gelen Burak Sarıoğlu ve M.E., Laçin ile karşılaştı. İddiaya göre Burak Sarıoğlu, yanında bulunan silahla Laçin’in kafasına ateş ederek, olay yerinden otomobille kaçtı. Mekanda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri Burak Sarıoğlu ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı. Ali Laçin’in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Burak Sarıoğlu, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sanık, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sarıoğlu’nun ’kasten insan öldürme suçundan’ müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Sarıoğlu, “Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak müebbet hapis cezası verdi. İyi hal uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.