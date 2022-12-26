Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 1 Ölü

Konya’nın Akşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Mahrukatçılar bölgesinde bulunan eğlence mekanında çalışan bir kadınla tartışan 32 yaşındaki K.S., olaya müdahale eden kadınının yanındaki 44 yaşındaki Yücel Özdemir ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, K.S., yanında bulunan bıçakla Yücel Özdemir’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yücel Özdemir, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel Özdemir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili K.S. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Y.S., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.