Eğlence mekanı önündeki çatışmada yeni detaylar: 19 gözaltı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan iki alkollü eğlence mekanı sahibi ile çalışanları arasında çıkan ve 1 kişinin ölmesi 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavgaya ilişkin toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. 6 tabanca ve 2 av tüfeğinin de ele geçirildiği olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan iki ayrı işletme sahipleri ve çalışanları arasında silahlı kavga çıktı. İki grup arasında çıkan olayda Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölge ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Ahmet Toykar isimli genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kanlı olayda yeni detaylar

Olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen yaralı 6 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.