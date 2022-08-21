Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada

Bursa’da eğlence mekanı çıkışında meydan muharebesini andıran kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nehlisan E. ile Pelin E. eğlenmek için gittikleri mekan çıkışında tanımadıkları 7 kişilik bir grup ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık meydan muharebesine döndü. Tarafların kavgasını ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ayırırken taraflar polis merkezine götürüldü.

Kavga anları ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.