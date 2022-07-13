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Eğlence kasabası alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde eğlence kasabası olarak bilinen Kovboy Park’ta elektrik kontağından yangın çıktı. Bir ahşap bina ve atış poligonu alevlere teslim oldu.

Asayiş 13.07.2022, 09:47
Eğlence kasabası alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde eğlence kasabası olarak bilinen Kovboy Park’ta elektrik kontağından yangın çıktı. Bir ahşap bina ve atış poligonu alevlere teslim oldu.

Yangın, Derbent Mahallesi’nde çeşitli aktivitelerin yapılabildiği Kovboy Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sebebiyle oyun alanı olarak kullanılan ahşap bina ve atış poligonu alevlere teslim oldu. Dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Alanın boş olduğu ve yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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