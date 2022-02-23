Eğirdir’de anayola düşen kaya parçası korkuttu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Sivri Dağı eteklerinden ana yola düşen büyük kaya parçası sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Eğirdir Babasultan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar örtüsünün erimeye başlamasıyla kaya parçası dağdan yuvarlanarak anayola düştü. Bu esnada Isparta’nın Eğirdir istikametine seyreden bir tır sürücüsü, ani fren yaparak kayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Eğirdir-Isparta karayolu üzerine düşen kaya parçası, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yoldan kaldırıldı.