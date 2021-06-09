Eğirdir Gölü’ne giren kadın boğularak hayatını kaybetti

Isparta’da Eğirdir Gölü’ne girdikten sonra dengesini kaybederek düşen kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, gece 02.45 sıralarında Eğirdir ilçesindeki Altınkum plajında meydana geldi. İddiaya göre, Halime E. (36) 2 çocuğu ve 3 arkadaşıyla birlikte Altınkum plajındaki belediyeye ait bungalov evlerden kiraladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde göle giren Halime E., dengesini kaybederek düştü. Arkadaşları gözden kaybolan Halime E.’yi sudan çıkararak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halime E., Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürüldü. Halime E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halime E.’nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Halime E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.