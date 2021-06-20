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Eğirdir Gölü’nde kaçak ava 19 bin 856 lira para cezası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 19 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Asayiş 20.06.2021, 11:10
Eğirdir Gölü’nde kaçak ava 19 bin 856 lira para cezası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 19 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılıkla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 17-18 Haziran tarihlerinde Aşağı Tırtar, Aşağı Kaşıkara, Taşevi Gençali ve Barla kıyı şeridinde balıkçıların av araçları, ürün ve evrak kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bir kişiye yasal boyun altında sazan avlamaktan 4 bin 581 TL para cezası uygulanırken, ürünlerine de el konuldu. Ayrıca şahsın gemi ruhsatı da bir ay süreyle askıya alındı. Denetimler sırasında 2 kişiye ruhsat göstermemekten toplam 2 bin 182 TL, bir kişiye ruhsatsız tekne ile avcılık yapmaktan 10 bin 911 TL, bir kişiye de avcı ruhsatı olmadan avcılık yapmaktan 2 bin 182 TL para cezası uygulandı.

Ekiplerin gölde yasal olarak 40 santimetre altında sazan avlanılması ve ruhsatsız teknelerle avcılık konusunda denetimlerinin süreceği bildirildi.
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