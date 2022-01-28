Ege’de kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen lastik bottaki 22 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 13.45 sıralarında Dikili açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni yakaladı. Çeşme açıklarında bugün saat 03.40 sıralarında ise motoru arızalanarak sürüklenen lastik bottaki bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Sahil Güvenlik botları 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.